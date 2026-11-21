Gjykata e Lartë e Beogradit ka vendosur masën e paraburgimit deri në 30 ditë dhe ka lëshuar urdhër-arrest për Milan Radoiçiqin, i cili ka pranuar se organizoi sulmin e armatosur në Banjskë në shtator 2023, gjatë të cilit mbeti i vrarë rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.
Ky vendim u mor pasi Radoiçiqi nuk u paraqit më 15 nëntor në stacionin policor të Savski Venacit në Beograd, siç ishte i detyruar me masën e caktuar më parë. Ai duhej të paraqitej në polici në datat 1 dhe 15 të çdo muaji. Autoritetet gjyqësore serbe thanë se paraburgimi u caktua për shkak të rrethanave që tregojnë se ai mund të jetë në arrati. Ndërkohë, raportimet për një largim të mundshëm të tij drejt Rusisë kanë shtuar pikëpyetjet se ku ai ndodhet.
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Megjithatë, Serbia ende nuk ka ngritur aktakuzë për rastin e Banjskës. Kryeprokurori serb, Nenad Stefanoviq, ka deklaruar se autoritetet nuk i kanë marrë provat e kërkuara nga Kosova nëpërmjet EULEX-it. Nga ana tjetër, Radoiçiqi vazhdon të jetë nën hetim nga Prokuroria e Lartë Publike në Beograd për dyshimet që lidhen me sulmin dhe me veprat penale të furnizimit të paligjshëm me armë.
A përbën fletarrestimi një hap të vërtetë drejt drejtësisë apo vetëm një veprim procedural? Pse Serbia nuk ka ngritur ende aktakuzë për sulmin në Banjskë dhe a po i shmanget Beogradi përgjegjësisë për rolin e Radoiçiqit dhe grupit të tij? Çfarë duhet të bëjë bashkësia ndërkombëtare që përgjegjësit të dalin para drejtësisë?
Për këto çështje kanë folur eksperti i sigurisë Arben Dashevci dhe juristi Blerim Burjani.
Eksperti i sigurisë Arben Dashevci e sheh vendimin si një hap drejt drejtësisë, por shpreh dyshime se Serbia do ta dorëzonte Radoiçiqin te institucionet e Kosovës edhe në rast se ai do të arrestohej. Ai përmend gjithashtu ndryshimet politike në Serbi dhe qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës.
Sipas Dashevcit, Gjykata e Lartë në Beograd ka caktuar paraburgim 30-ditor dhe ky veprim po ndërmerret pas ardhjes në pushtet të Listës Studentore. Ai mendon se Radoiçiqi po kërkohet për veprat që ka kryer në Serbi, përfshirë krimin, korrupsionin dhe shumë vepra të tjera penale në Serbi. Megjithatë, të dhënat e publikuara nga autoritetet gjyqësore serbe tregojnë se vendimi për paraburgimin dhe fletarrestimin lidhet me mosparaqitjen e tij në polici më 15 nëntor, në kuadër të procedurës penale për rastin e Banjskës.
Duke iu referuar raportimeve se Radoiçiqi mund të jetë larguar drejt Rusisë, Dashevci thotë se ka pikëpyetje për vendndodhjen e tij. Ai kujton se Radoiçiqi nuk iu bind detyrimit për t’u paraqitur në polici më 15 nëntor dhe se njoftimet për largimin e mundshëm drejt Rusisë kanë rritur pasigurinë. Sipas mediave të hapura, supozohet se ai mund të ketë ikur në Rusi, ashtu si Veselinoviqi.
Sa i përket mundësisë që Radoiçiqi të përballet me drejtësinë në Kosovë, Dashevci vlerëson se edhe nëse autoritetet serbe e arrestojnë, dorëzimi te institucionet e Kosovës mbetet i vështirë. Ai thekson se fletarrestimi është një hap real drejt drejtësisë, sepse Radoiçiqi kërkohet atje për shumë vepra të rënda penale, por edhe nëse kapet, Serbia nuk ua dorëzon organeve tona, sepse kjo Listë Studentore ka të njëjtin qëndrim ndaj Kosovës si establishmenti i kaluar dhe nuk e njeh Kosovën si shtet.
Lidhur me mungesën e aktakuzës për Banjskën, Dashevci thekson se Beogradi po i shmanget përgjegjësisë për këtë ngjarje dhe se duhet presion i shtuar ndërkombëtar. Sipas tij, Serbia nuk e ka ngritur aktakuzën për Banjskën për qëllimet e saj të brendshme dhe pa presion ndërkombëtar nuk do ta bëjë këtë, por do ta zvarrisë çështjen sa të mundet.
Ai vlerëson se bashkësia ndërkombëtare duhet të kërkojë përgjegjësi konkrete nga Serbia dhe të marrë masa ndëshkuese nëse përgjegjësit nuk dalin para drejtësisë. Dashevci thotë se Beogradi po i shmanget përgjegjësisë për rolin e Radoiçiqit dhe grupit të tij në sulmin ndaj Kosovës dhe vetëm trysnia ndërkombëtare mund ta ndryshojë këtë qëndrim. Ai shton se bashkësia ndërkombëtare duhet ta sanksionojë Serbinë nëse përgjegjësit nuk përballen me drejtësinë dhe se kjo duhet të jetë kusht parësor për integrimin e Serbisë në BE.
Nga ana e tij, juristi Blerim Burjani thekson se Serbia deri më tani nuk e ka trajtuar sulmin në Banjskë si akt terrorist, ndonëse ai ishte një sulm i plotë dhe shumë i rrezikshëm terrorist që solli vrasjen e një polici të Kosovës. Sipas tij, vlerësimi i Beogradit për këtë ngjarje është i ndryshëm, ndërsa ndjekja e Radoiçiqit mund të jetë një veprim procedural ose pasojë e ndryshimeve politike në Serbi.
Duke komentuar vendimin për paraburgimin dhe fletarrestimin, Burjani nuk e përjashton mundësinë që ky të jetë një veprim procedural, por as ndikimin e ndryshimeve politike në Serbi. Ai thotë se ndjekja e Radoiçiqit mund të jetë edhe akt procedural, por edhe pasojë e ndryshimit të pushtetit, pasi Radoiçiqi nuk e ka mbrojtjen e Listës Studentore serbe dhe nuk ka garanci se nuk do të arrestohet, gjykohet dhe dënohet.
Në fund, Burjani vlerëson se Radoiçiqi mund të tentojë të largohet nga Serbia për t’iu shmangur ndjekjes penale. Sipas tij, dilema dhe tentativa e tij do të jetë ikja nga Serbia, përfundoi juristi.