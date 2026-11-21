Në më shumë se dy dekada si trajner profesionist, Ilir Daja nuk ka përjetuar kurrë një presion të tillë. Pas disfatës së fundit të Dinamos kundër Elbasanit në kampionat, presidenti i klubit, Adrian Bardhi, nuk kurseu asnjë anëtar të ekipit.
“Kush nuk e ndjen peshën e kësaj fanelle dhe nuk jep maksimumin për të, qoftë lojtar apo pjesë e stafit, mund të largohet që nesër. Dinamo nuk mban askënd me forcë!” Kjo deklaratë tingëllon si një paralajmërim i drejtpërdrejtë edhe për trajnerin Ilir Daja, i cili mban përgjegjësinë kryesore.
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Nëse shohim historikun e tij me presidentët e klubeve të mëparshme, Daja nuk ka hasur tensione në këtë shkallë. Në tetor të vitit 2021, kur drejtonte Partizanin, pavarësisht periudhës së vështirë që kalonin “Demat e Kuq”, presidenti Gaz Demi kishte vendosur “veton” ndaj shkarkimit të tij. Ai nuk e konsideronte largimin e trajnerit, edhe nëse skuadra do të humbiste derbin.
Ndërkohë, Ardjan Takaj i Skënderbeut ka shprehur vlerësim të lartë për Ilir Dajën. Në shkurt të vitit 2023, ai deklaroi se do t’i besonte me siguri edhe drejtimin e Kombëtares shqiptare trajnerit.
Tani, në këtë pikë të karrierës së tij dhe me situatën e fundit që ka krijuar, “timonieri” 60-vjeçar përballet me dy alternativa: ose të largohet pa lavdi dhe nën kritika të ashpra, pasi objektivi ishte titulli, ose të pranojë këtë “furtunë” me pakënaqësi dhe të punojë për ringritjen e Dinamos.