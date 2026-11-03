Neuer ngjitet në vendin e tretë për paraqitje në Champions, pas Ronaldos dhe Casillasit

Manuel Neuer ka kaluar Lionel Messin dhe Thomas Müllerin në renditjen e lojtarëve me më shumë paraqitje në Ligën e Kampionëve, duke shënuar një tjetër arritje në këtë kompeticion.
Portieri i Bayern Munichut luajti ndeshjen e tij të 164-t në Champions League kundër Atlético Madridit. Messi dhe Müller kanë nga 163 paraqitje secili.
Të lidhura
None found
Me këtë bilanc, Neuer renditet i treti në listën historike. Përpara tij janë Cristiano Ronaldo me 183 ndeshje dhe Iker Casillas me 177.
Ai mban gjithashtu rekordin e futbollistit gjerman me më shumë paraqitje në këtë garë. Neuer debutoi në Ligën e Kampionëve me Schalke 04 dhe në vitin 2011 arriti me skuadrën deri në gjysmëfinale.
Më vonë gjatë atij viti, portieri u transferua te Bayern Munichu. Me klubin bavarez, ai e fitoi Ligën e Kampionëve në vitet 2013 dhe 2020.
Neuerit i duhen edhe 13 ndeshje për të barazuar shifrën e Iker Casillasit. Në renditjen e të gjitha kohërave pas tij renditen edhe Karim Benzema, Toni Kroos dhe Xavi.