Neuer ngjitet në vendin e tretë për paraqitje në Champions, pas Ronaldos dhe Casillasit

Neuer ngjitet në vendin e tretë për paraqitje në Champions, pas Ronaldos dhe Casillasit

Manuel Neuer ka kaluar Lionel Messin dhe Thomas Müllerin në renditjen e lojtarëve me më shumë paraqitje në Ligën e Kampionëve, duke shënuar një tjetër arritje në këtë kompeticion.

Portieri i Bayern Munichut luajti ndeshjen e tij të 164-t në Champions League kundër Atlético Madridit. Messi dhe Müller kanë nga 163 paraqitje secili.

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Me këtë bilanc, Neuer renditet i treti në listën historike. Përpara tij janë Cristiano Ronaldo me 183 ndeshje dhe Iker Casillas me 177.

Ai mban gjithashtu rekordin e futbollistit gjerman me më shumë paraqitje në këtë garë. Neuer debutoi në Ligën e Kampionëve me Schalke 04 dhe në vitin 2011 arriti me skuadrën deri në gjysmëfinale.

Më vonë gjatë atij viti, portieri u transferua te Bayern Munichu. Me klubin bavarez, ai e fitoi Ligën e Kampionëve në vitet 2013 dhe 2020.

Neuerit i duhen edhe 13 ndeshje për të barazuar shifrën e Iker Casillasit. Në renditjen e të gjitha kohërave pas tij renditen edhe Karim Benzema, Toni Kroos dhe Xavi.


Shtuar 3.11.2026 22:36

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