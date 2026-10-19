Mirlind Daku përfshihet në 11-shen më të mirë të javës në Rusi

Mirlind Daku përfshihet në 11-shen më të mirë të javës në Rusi

Mirlind Daku është përzgjedhur në formacionin më të mirë të javës në Superligën ruse.

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Sulmuesi gjilanas po kalon një periudhë të shkëlqyer pas pushimit ndërkombëtar, duke shënuar tre gola në dy ndeshjet e fundit.

Njërin prej tyre e realizoi kundër ish-ekipit të tij, Rubin Kazan, vetëm një minutë pasi u aktivizua. Daku nuk festoi, në shenjë respekti ndaj ish-klubit.

Para kësaj sfide, ai kishte shënuar dy herë në Kupën e Rusisë. Këto paraqitje i dhanë vend në formacionin e javës sipas vlerësimeve të SofaScore.

Paraqitjet e fundit duket se e kanë bindur Dakun të synojë një vend si titullar te gjiganti rus. Ekipi i tij pritet të përballet me CSKA-në pas gjashtë ditësh.


Shtuar 19.10.2026 11:22

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