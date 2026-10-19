Çitaku: Vendimi i Speciales duhet të korrigjohet përmes Apelit

Çitaku: Vendimi i Speciales duhet të korrigjohet përmes Apelit

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vlora Çitaku, e ka vlerësuar si të padrejtë vendimin e Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke e cilësuar atë si një goditje ndaj drejtësisë dhe historisë.

Të lidhura

None found

Ajo deklaroi se Kosova do të angazhohet që vendimi i 16 shtatorit të ndryshojë gjatë procedurës së ankesës.

“Ajo çfarë ka ndodhur më 16 shtator është krim ndaj drejtësisë, është krim ndaj historisë, dhe për këtë arsye ne besojmë dhe do të punojmë që ta përmirësojmë në Apel”, ka thënë Çitaku.

E pyetur nëse ka dijeni nëse presidentja e Kosovës ka dekretuar ligjin për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, nënkryetarja e Kuvendit u shpreh se nuk ka informacion për këtë çështje.

“Nuk e di”, u përgjigj ajo.

Gjykata Speciale ka shpallur fajtorë katër ish-drejtues të UÇK-së për krime lufte. Sipas vendimit të publikuar, ish-presidenti Hashim Thaçi dhe ish-kryetari i Kuvendit, Jakup Krasniqi, janë dënuar me nga 25 vjet burgim, Kadri Veseli me 18 vjet, ndërsa Rexhep Selimi me 13 vjet burgim.


Shtuar 19.10.2026 11:30

Tags: , ,
Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit

Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit
Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi

Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi
APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit

APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit
Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë

Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë
OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin

OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin
Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës

Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës
Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani

Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani
Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila