Milani mposht Genoan 2-1, Pulisic dhe Cisse shënojnë në pjesën e parë

Milani mposht Genoan 2-1, Pulisic dhe Cisse shënojnë në pjesën e parë

Në ndeshjen e javës së 11-të të Serie A, Milani fitoi 2-1 ndaj Genoas, pas një përballjeje me fund dramatik.

Skuadra kuqezi kaloi në epërsi në minutën e 13-të. Alphadjo Cisse shënoi pas pasimit të Adrien Rabiot, duke e dërguar topin në këndin e poshtëm të majtë.

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Gjashtë minuta më pas, Goncalo Ramos asistoi për Christian Pulisic, i cili realizoi brenda zonës dhe e çoi rezultatin në 0-2.

Genoa mendoi se kishte ngushtuar diferencën në minutën e 30-të, kur Milutin Osmajic dërgoi topin në rrjetë, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.

Pas pushimit pati zëvendësime dhe disa kartonë të verdhë, ndërsa vendasit vijuan përpjekjet për t’u rikthyer. Në minutën e 88-të, Mikael Egill Ellertsson shënoi një gol spektakolar pas asistimit të Tommaso Baldanzit, duke e çuar topin në këndin e poshtëm të djathtë.

Genoa nuk arriti të gjente golin e barazimit para fundit dhe Milani mori tri pikët.

Fitorja e ngjit Milanin në vendin e katërt me 24 pikë. Genoa, me 13 pikë, mbetet në pozitën e 13-të.


Shtuar 8.11.2026 17:00

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