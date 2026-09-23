Man Utd nën drejtimin e Carrick synon mbrojtësin Mitchell si goditjen e parë të janarit, rivalitet me Liverpoolin

Raportohet se Manchester United ka identifikuar prioritetin kryesor për merkaton e janarit, teksa përballet me një nisje sfiduese në sezonin 2026/27, por do të duhet të garojë me Liverpoolin për kartonin e tij.
Të lidhura
None found
Me ndërprerjen treditore të aktivitetit për shkak të ndeshjeve ndërkombëtare, ecuria e formacionit të Michael Carrick ka ngjallur merak te mbështetësit. Skuadra ka siguruar vetëm një triumf në pesë javët e para të Ligës Premier, ndaj klubit të sapongjitur Ipswich Town, dhe momentalisht zë vendin e 12-të.
Disa role mbeten nën monitorim, sidomos krahu i majtë i prapavijës dhe qendra e mesfushës. Së fundmi, Carrick ka aktivizuar Kobbie Mainoo dhe Youri Tielemans në boshtin e ekipit, ndërsa pritet që Carlos Baleba, një prej afrimeve të freskëta, të zërë vend titullari sapo Premier League të rifillojë.
Në të majtë të mbrojtjes, 31-vjeçari Luke Shaw është vënë në shënjestër të kritikave për paraqitjet e tij, ndërkohë që as Leny Yoro e as Noussair Mazraoui nuk konsiderohen alternativa të qëndrueshme për të qenë titullarë të rregullt javë pas jave në nivelin më të lartë.
Kjo situatë e ka shtyrë Unitedin të eksplorojë opsione të reja dhe, burime nga TeamTalk bëjnë me dije se gjiganti i “Old Trafford” ka shtuar interesimin për mbrojtësin e Crystal Palace, Tyrick Mitchell. Edhe Liverpool ka shfaqur vëmendje për 27-vjeçarin, pasi vetë ka boshllëqe në krahun mbrojtës dhe synon t’i adresojë ato gjatë sesionit dimëror të transferimeve.
Mitchell, i cili ishte protagonist në fitimin e FA Cup në vitin 2025 dhe Ligës së Konferencës në vitin 2026 me Crystal Palace, ka pasur një rol kyç nën drejtimin e ish-trajnerit Oliver Glasner. Performancat e tij solide e kanë kthyer në një prej lojtarëve më të dashur në sytë e tifozëve të “Selhurst Park”.
Marrëveshja e Mitchell me Crystal Palace përfundon në fund të këtij sezoni, gjë që i ofron Manchester United besimin se mund ta sigurojë shërbimet e tij për një shifër të reduktuar.
Përfaqësuesi anglez, i cili numëron dy paraqitje me kombëtaren nën drejtimin e Gareth Southgate gjatë vitit 2022, ka mbledhur gjithsej 252 ndeshje për klubin londinez, duke shënuar tetë gola dhe dhënë 18 asiste.
Crystal Palace dëshiron ta mbajë lojtarin në ekip dhe po punon për ta bindur atë që të firmosë një kontratë të re.