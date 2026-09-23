Ambasadori britanik vë në qendër vendimin e Speciales, LDK-ja e zëvendëson me “zhvillime aktuale” në komunikatë

Jonathan Hargreaves, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, zhvilloi sot një takim me drejtuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës në selinë e kësaj partie.
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Në reagimin e tij pas bisedimeve, diplomati britanik vuri në dukje se me kryetarin Lumir Abdixhiku kishte trajtuar vendimin që Gjykata Speciale dha javën e kaluar.
“Biseduam mbi rëndësinë e vijueshme të mbajtjes së qëndrimeve të përmbajtura dhe me dinjitet ndaj aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës”, shkroi Hargreaves në fjalinë e dytë të postimit të tij.
Ndërkohë, në komunikatën e LDK-së nuk përmendet fare vendimi dënues i Speciales për katër ish-komandantë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët morën gjithsej 81 vite burg. Partia në njoftimin e saj u referohet “zhvillimeve aktuale politike në vend”.
“Gjatë bisedës u diskutua për zhvillimet aktuale politike në vend dhe procesin e konstituimit të institucioneve të Republikës së Kosovës”, thuhet në fjalinë e dytë të njoftimit të LDK-së.
Më tej, komunikata saktëson se “Kryetari Abdixhiku e njoftoi ambasadorin Hargreaves për qëndrimet e LDK-së lidhur me zhvillimet e fundit, duke theksuar përkushtimin e LDK-së ndaj mbrojtjes së interesit të Republikës dhe funksionalitetit të institucioneve demokratike”.
Edhe ambasadori britanik konfirmoi se në takim u fol për funksionimin e institucioneve.
“Gjithashtu, nënvizova nevojën për të përfunduar sa më parë formimin e institucioneve, në mënyrë që Kosova të përqendrohet në përmbushjen e nevojave të qytetarëve të saj dhe në avancimin e objektivave tona të përbashkëta ndërkombëtare”, shtoi ai në fund të statusit.
Ndërkaq, në fund të kumtesës së LDK-së theksohet se kryetari Abdixhiku i shprehu mirënjohje Mbretërisë së Bashkuar për mbështetjen e vazhdueshme, duke evidentuar rëndësinë e partneritetit të fortë mes dy shteteve dhe bashkëpunimin e ngushtë në funksion të demokracisë, sundimit të ligjit e stabilitetit të Kosovës.