Lule, mesazhe dhe një minutë heshtje në Tenerife për Jesus de Miguelin

Ndarja e parakohshme nga jeta e futbollistit Jesus de Miguel ka shkaktuar tronditje te Tenerife dhe në mbarë komunitetin e futbollit spanjoll. Për ta nderuar kujtimin e tij, mbështetësit e klubit u mblodhën në homazhe të mbushura me emocion.
Lule, qirinj, fanella dhe dedikime prekëse u vendosën pranë portës 9 të stadiumit “Heliodoro Rodríguez López”, duke e kthyer atë hapësirë në një pikë përkujtimi për lojtarin.
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Mes të pranishmëve kishte mbështetës që e ndiqnin Tenerifen prej dekadash, por edhe të rinj të veshur me fanella që mbanin emrin e Jesúsit. Dhimbja për largimin e tij bashkoi kështu tifozë të brezave të ndryshëm.
Pas thirrjes së federatës së tifozëve, në orën 18:00 u mbajt një minutë heshtje. Futbollisti u kujtua pa fjalë e pa brohoritje, ndërsa më pas të pranishmit shpërthyen në duartrokitje të gjata, në shenjë nderimi.
Në dedikimet e tyre, tifozët përcollën pikëllimin për humbjen e një futbollisti që kishte lënë gjurmë në historinë e klubit. Ata kishin shpresuar që ai të vazhdonte ta vishte fanellën bardheblu edhe për shumë vite.
Ndër mesazhet që spikatën ishte urimi “Vazhdo të shënosh gola në parajsë”, fjalë që pasqyronin dashurinë dhe respektin e mbështetësve për të.
Mes luleve ishte lënë edhe një letër, ku shkruhej se emri i tij do të mbetej përgjithmonë i lidhur me atë ngjitje në kategori, me ëndrrën që kishin ndarë së bashku dhe me familjen Tenerife, e cila tashmë vajtonte humbjen e tij.
Dedikimi mbyllej me një falënderim për gjithçka kishte dhënë Demigol dhe me premtimin se tifozët e Heliodoros dhe të Tenerifes nuk do ta harronin kurrë.