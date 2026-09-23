MPB evidenton 75 shkelje të përparësisë gjatë aksionit të përforcuar në gjithë vendin

Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njoftoi se më 22.09.2026, në intervalin orar 07:00–12:00, sektori i trafikut kreu një operacion kontrolli në të gjithë territorin e shtetit, me synim ndëshkimin e drejtuesve të automjeteve që nuk u japin përparësi të tjerëve në rrugë.

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Sipas të dhënave zyrtare, gjatë këtij aksioni u zbuluan 75 raste të mosrespektimit të rregullave të përparësisë, dhe për secilin u aplikuan masat përkatëse ligjore.

Po ashtu, kontrollet nxorën në pah edhe 283 shkelje të tjera të disiplinës rrugore. MPB thekson se vijon me kontrolle të shtuara në trafik, për të përmirësuar sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve dhe për të garantuar zbatimin e vazhdueshëm të rregulloreve në fuqi.


Shtuar 23.09.2026 10:44

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