Sindikatat kërkojnë rritje të pagës minimale në 800 euro, paralajmërojnë protesta

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) ka rishikuar objektivat e saj dhe tani synon një pagë minimale që shkon nga 800 deri në 850 euro. Sipas sindikatës, kërkesa e mëparshme për 600 euro nuk i përgjigjet më realitetit të shtrenjtimit të jetesës. Aktualisht, paga minimale në vend qëndron në 26.000 denarë.

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Gjatë një interviste në emisionin “Argument Plus”, nënkryetari i LSM-së, Ivan Peshevski, theksoi se paga minimale sindikale po lëviz drejt shifrës së 70.000 denarëve. Ai shtoi se shpenzimet e familjeve janë rritur me mbi 8.000 denarë në harkun e dy viteve të fundit. Peshevski kritikoi ashpër rritjet modeste vjetore prej 1.000 ose 2.000 denarësh, duke theksuar se këto shuma asgjësohen menjëherë nga rritja e vazhdueshme e çmimeve.

“Paratë zhduken nga kuletat e njerëzve brenda një muaji të vetëm për shkak të shtrenjtimit të përditshëm,” deklaroi Peshevski.

Ai vuri në dukje ndikimin e çmimeve më të larta të naftës mbi kostot e transportit dhe çmimin final të mallrave. Sipas tij, një nga shkaqet kryesore që i shtyn punëtorët të emigrojnë janë pikërisht pagat e pamjaftueshme.

LSM paralajmëroi gjithashtu se mund të organizojë protesta, bllokada dhe greva nëse nuk ka avancim në negociatat për rritjen e të ardhurave dhe masat për të frenuar shtrenjtimin e jetesës. Hapat e ardhshëm do të vendosen nga organet drejtuese të sindikatës./Telegrafi/


Shtuar 23.09.2026 10:44

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