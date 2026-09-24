Zbulohet afati i rikthimit të William Salibas te Arsenali

Nëse faza e rikuperimit nga fraktura në shpinë ecën pa ndërlikime, William Saliba pritet të jetë sërish në fushë për ndeshjet zyrtare gjatë muajit dhjetor, sipas informacioneve të Fabrice Hawkins.

Të lidhura

None found

Aktualisht, qendërmbrojtësi i Arsenalit po e rrit gradualisht intensitetin e programit rehabilitues, me synim që të arrijë formën e plotë fizike.

Francezi nuk ka luajtur që nga periudha pas Botërorit me përfaqësuesen e Francës, kur pësoi një dëmtim në shpinë.

Klubi londinez kishte bërë të ditur se lojtari nuk do të kalonte në operacion, por se e pret një fazë e gjatë rikuperimi.

Megjithatë, ka shpresa që Saliba të jetë gati për ndeshjet zyrtare para se të mbyllet viti, ndërsa dhjetori shihet si afati më i mundshëm për rikthim.

Për të mbuluar mungesën e tij, Arsenali solli Ezri Konsan nga Aston Villa, i cili ka lënë përshtypje me paraqitjet e tij; tani mbetet për t’u parë se si do ta organizojë formacionin Mikel Arteta pas kthimit të francezit.


Shtuar 24.09.2026 17:38

Tags: ,
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet Girişholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet