Zbulohet afati i rikthimit të William Salibas te Arsenali

Nëse faza e rikuperimit nga fraktura në shpinë ecën pa ndërlikime, William Saliba pritet të jetë sërish në fushë për ndeshjet zyrtare gjatë muajit dhjetor, sipas informacioneve të Fabrice Hawkins.
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Aktualisht, qendërmbrojtësi i Arsenalit po e rrit gradualisht intensitetin e programit rehabilitues, me synim që të arrijë formën e plotë fizike.
Francezi nuk ka luajtur që nga periudha pas Botërorit me përfaqësuesen e Francës, kur pësoi një dëmtim në shpinë.
Klubi londinez kishte bërë të ditur se lojtari nuk do të kalonte në operacion, por se e pret një fazë e gjatë rikuperimi.
Megjithatë, ka shpresa që Saliba të jetë gati për ndeshjet zyrtare para se të mbyllet viti, ndërsa dhjetori shihet si afati më i mundshëm për rikthim.
Për të mbuluar mungesën e tij, Arsenali solli Ezri Konsan nga Aston Villa, i cili ka lënë përshtypje me paraqitjet e tij; tani mbetet për t’u parë se si do ta organizojë formacionin Mikel Arteta pas kthimit të francezit.