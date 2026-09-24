S’ka më bileta për Shqipërinë në San Marino, FSHF mirënjohëse tifozëve kuqezinj

Plotësisht janë ezauruar të gjitha vendet e parashikuara për mbështetësit shqiptarë për transfertën e Nations League, San Marino – Shqipëri, e cila do të luhet më 29 shtator në stadiumin e San Marinos, duke filluar nga ora 20:45.
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Zona e caktuar posaçërisht për tifoçerinë shqiptare në Tribunën SUD, e identifikuar si “Albania” në sistemin e shitjes, nuk ka më vende të lira, çka dëshmon për këkesën tejet të madhe të tifozëve për ta përcjellë Kombëtaren edhe jashtë vendit.
Federata Shqiptare e Futbollit shpreh mirënjohjen për përkahjen e jashtëzakonshme dhe fton të gjithë ata që do të jenë të pranishëm në stadium më 29 shtator të ndërtojnë një atmosferë spektakolare dhe të mbështesin fuqimisht kombëtaren në këtë sfidë të Ligës së Kombeve.
Ndërkohë, vijon pa ndërprerje marketimi i biletave për ndeshjen hapëse në shtëpi të Kombëtares në këtë kompeticion, Shqipëri – Bjellorusi, që do të zhvillohet në stadiumin “Air Albania”. Tifozët mund t’i sigurojnë ato përmes kanaleve zyrtare online të biletave.