Vendimi që vulosi fatin e Rodrit: Prapaskenat e takimit që e largoi nga Real Madridi

Një mbledhje e fshehtë e mbajtur gjatë periudhës së Kupës së Botës ka qenë momenti kyç ku Real Madridi vulosi fatin e Rodri Hernandezit, duke i mbyllur njëherë e mirë dyert e klubit.
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Ish-lojtari dhe tani komentatori sportiv Poli Rincon ka rrëfyer prapaskenat e këtij vendimi, duke treguar se drejtuesit e klubit spanjoll u takuan dhe arritën në përfundimin se mesfushori nuk do të ishte kurrë pjesë e ekipit madrilen.
Sipas tij, data e saktë ishte 13 korriku dhe gjatë asaj dite u mor një vendim prerës: Rodri nuk do të vishte asnjëherë fanellën e Real Madridit.
Nga ai çast, kapitulli i një transferimi të mundshëm të kapitenit të Spanjës në Santiago Bernabeu u mbyll përgjithmonë. Paralelisht, klubi vijoi me strategji të tjera në tregun e transferimeve, duke finalizuar zgjatjen e kontratës së Vinicius Junior dhe duke siguruar shërbimet e Yan Diomandes.
Rincon lë të kuptohet se pas atij vendimi, Real Madridi ndërmori një sërë veprimesh për të ruajtur një imazh pozitiv para tifozëve dhe opinionit publik.
Megjithëse analisti nuk i zbërtheu plotësisht shkaqet e prishjes së bisedimeve, ai la të kuptohej se vetë lojtari nuk ishte aspak i kënaqur me mënyrën se si u trajtua gjatë këtyre kontakteve me klubin kryeqytetas.
Sipas tij, Rodri nuk u ndje i vlerësuar as në aspektin financiar dhe as në atë sportiv, çka solli dështimin e marrëveshjes dhe i hapi rrugë kalimit të tij te Barcelona, ku raportohet se ka firmosur një kontratë të vlefshme deri në vitin 2030.
Burime pranë lojtarit konfirmojnë se mesfushori kishte pritshmëri më të larta nga Real Madridi, por trajtimi që iu bë gjatë negociatave e bindi se e ardhmja e tij ishte diku tjetër.