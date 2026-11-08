Kosova fiton 10 medalje në Kampionatin Ballkanik të Karatesë

Kosova fiton 10 medalje në Kampionatin Ballkanik të Karatesë

Garat e Kampionatit Ballkanik të Karatesë në Stamboll të Turqisë përfunduan me Kosovën në bilancin e 10 medaljeve: një ari, tri argjendi dhe gjashtë bronzi.

Tri prej medaljeve të bronzta erdhën në ditën përmbyllëse, nga garat ekipore. Në podium dolën skuadrat e djemve kadetë dhe juniorë, si dhe ekipi i vajzave kadete.

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Emira Maqedonci siguroi medaljen e artë për Kosovën dhe u kurorëzua kampione e Ballkanit në garën individuale.

Në garat individuale, medaljet e argjendta iu takuan Suela Arifit, Qëndresa Ibrahimit dhe Prijam Gashit. Ndërsa Alea Kelmendi, Krenar Ismajli dhe Amar Daku fituan medalje të bronzta.

Me këtë rezultat, përfaqësuesja kosovare e mbylli kampionatin me 10 medalje, pas paraqitjeve të suksesshme të garuesve në arenën ballkanike.


Shtuar 8.11.2026 17:01

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