Juan Iglesias akuzon gjykimin pas disfatës së Sevillas: E kishim të qartë çfarë na priste

Mbrojtësi i Sevillas, Juan Iglesias, reagoi ashpër ndaj arbitrimit pas humbjes 4-1 kundër Real Madridit, në ndeshjen e vlefshme për javën e nëntë të La Ligës. Sipas tij, disa vendime të gjyqtarit Mateo Busquets ndikuan negativisht te skuadra andaluziane.
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Iglesias solli në vëmendje disa episode që, sipas tij, patën ndikim në rezultatin e takimit. Ai përmendi rastin e Peques, i cili pretendoi se ishte goditur nga Arda Guler, si edhe ndërhyrjen ndaj Robbie Ures pak para golit të dytë të Real Madridit.
“Në ndeshje të tilla, rezultati shpesh vendoset nga episode të veçanta. Një prej tyre ishte rasti kur Peque u godit, të cilin e pamë sërish gjatë pushimit. Gjithashtu, përpara golit të dytë të tyre pati një faull ndaj Robbie Ures, por ajo pamje nuk u shfaq në përsëritje”, deklaroi ai.
Futbollisti spanjoll kritikoi gjithashtu komunikimin mes arbitrave dhe lojtarëve, duke thënë se futbollistët shpesh nuk marrin mundësinë të kërkojnë sqarime për vendimet e marra në fushë.
“E dinim se në çfarë stadiumi dhe ndaj kujt po luanim. Sot vendimet e gjyqtarëve nuk na ndihmuan. Ka raste kur nuk mund t’i flasësh fare arbitrit, pasi të largon ose të ndëshkon menjëherë me karton. Kjo është rruga më e thjeshtë për të vepruar. Ne e dinim se si mund të zhvilloheshin gjërat”, përfundoi Iglesias.
Pas kësaj ndeshjeje, Real Madridi mban vendin e tretë në kampionatin spanjoll, gjashtë pikë larg kryesueses Barcelona, e cila do të jetë edhe kundërshtarja e tij e ardhshme.