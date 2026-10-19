Limani komenton garën në Bërvenicë: “Eh, tetori, tetori…, fillimi i fundit

Pas mbylljes së procesit zgjedhor në Bërvenicë, ku kryetari i komunës do të përcaktohet në raundin e dytë mes kandidatit të AKI-së, Arkin Jahiji, dhe atij të VMRO-DPMNE-së, Stojanço Radiçevski, ka reaguar ish-ministri i Punëve Sociale dhe një nga ish-frontmenët e VLEN-it, Fatmir Limani, përcjell tetova1.
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Nëpërmjet një postimi, Limani ka përdorur një gjuhë ironike, duke lënë të kuptohet se rezultati mund të ketë tronditur pritshmëritë e personave që e konsideronin veten të sigurt për nivelin e mbështetjes që kishin.
“TETORI Eh, tetori, tetori…, fillimi i fundit, për “sojin” që ndjente vet’mjaftueshmëri rradhësh. Ndryshojnë hesapet kur vet’pëlqehesh.. Dysh në njësh.. F. B. L.”, ka shkruar Limani.