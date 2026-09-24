Xi-Trump takohen në Uashington teksa Europa gjendet midis tarifave amerikane dhe ofensivës eksportuese kineze

Përballja e nivelit të lartë midis President

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Shtuar 24.09.2026 09:13

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