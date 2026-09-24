Xi-Trump takohen në Uashington teksa Europa gjendet midis tarifave amerikane dhe ofensivës eksportuese kineze Përballja e nivelit të lartë midis PresidentTë lidhuraNone found Lajme të ngjashme: Shtuar më 24.09.2026 09:13 Shtëpia e Bardhë kufizon mbulimin mediatik të mbërritjes së Xi Jinping, pas CNN ndalohet edhe MS NOW Misteri i vdekjes së Geli Raubal: dokumentet e reja ngrenë dyshime për rolin e Hitlerit Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983 Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord