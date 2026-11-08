Granit Xhaka detyrohet të lërë fushën pas lëndimit ndaj Chelseat

Granit Xhaka detyrohet të lërë fushën pas lëndimit ndaj Chelseat

Granit Xhaka u dëmtua vetëm pesë minuta pas nisjes së përballjes së Sunderlandit me Chelsean në Ligën Premier, duke lënë fushën për shkak të një problemi në pulpë.

Kapiteni i Sunderlandit shfaqi shqetësime fizike që në minutat e para të takimit të së dielës, çka e detyroi trajnerin të ndërhynte menjëherë në formacion.

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Për mesfushorin zviceran, ky sezon ka qenë i vështirë sa i përket gjendjes fizike. Veterani është përballur disa herë me lëndime dhe nuk ka mundur të ruajë një ritëm të qëndrueshëm paraqitjesh.

Rasti është edhe më i rëndësishëm duke pasur parasysh se Chelsea kishte shfaqur më herët interes për transferimin e tij. Klubi londinez u përpoq ta afronte Xhakën gjatë verës së kaluar, kur Xabi Alonso ishte në krye të skuadrës.

Sunderlandit tani i mbetet të presë rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për të mësuar se sa serioz është dëmtimi i kapitenit të tij.

Ndërkohë, ekziston mundësia që Xhaka të mungojë edhe në dy ndeshjet e Zvicrës gjatë muajit nëntor, të vlefshme për Ligën e Kombeve.


Shtuar 8.11.2026 15:43

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