VIDEO/ Tabaku: Shqipëria ka pensionet më të ulëta në rajon

VIDEO/ Tabaku: Shqipëria ka pensionet më të ulëta në rajon

Ditën e sotme, përmes një videomesazhi në rrjete sociale, deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, u shpreh se pensionet në Shqipëri janë më të ulëta se në vendet e rajonit, ndërsa indeksimi mujor arrin vetëm në 900 lekë në muaj.

Tabaku theksoi se pensioni mesatar i fshatit në Shqipëri është rreth 125 euro, ndërsa ai i qytetit 209 euro.

Të lidhura

None found

Sipas saj, pensioni mesatar i fshatit është më i ulët se pensioni minimal në Kosovë, që arrin në 150 euro, si dhe më i ulët se pensioni mesatar në Bosnjë, prej 185 eurosh.

“Sot pensionet janë më të ulëta se pagat, ndërkohë që indeksimi është vetëm 900 lekë në muaj, ndryshe nga retorika dhe propaganda e qeverisë. Jo rastësisht sot pensionet mesatare ato të fshatit janë pothuajse 125 euro edhe është nën pensionin minimal të Kosovës që e ka 150 euro po as edhe të Bosnjës që e ka 185 euro pensionin mesatar të qytetit”, shtoi ajo.

Tabaku u shpreh gjithashtu se, pensioni mesatar i qytetit në Shqipëri është më pak se gjysma e pensionit minimal në Malin e Zi.

“Ne nuk krahasohemi dot as me rajonin dhe një nga shkaqet e kësaj situate sigurisht që është informaliteti i lartë, pasi çdo pensionist për pensionin e vet të pleqërisë ka vetëm 1.36 kontribute”, deklaroi Tabaku.

Ajo kritikoi politikat e qeverisë për pensionet, duke theksuar se mbi 800 mijë pensionistë përballen me vështirësi ekonomike.

Një qeveri që gjen miliarda për një pakicë, ndërsa mbi 800 mijë pensionistë numërojnë lekët për të mbyllur muajin. Pas një jete pune, meritojnë dinjitet. Ky sistem u lë varfërinë”, u shpreh deputetja.

 


Shtuar 8.11.2026 15:37

Tags: , , ,
Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet

Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet
Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë

Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë
Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës

Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës
McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira

McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira
Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm

Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm
Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!

Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!
Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik

Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik
Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet

Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet