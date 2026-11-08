Klekovski: Paralajmërimi i hershëm për drogërat do të ndihmojë në mbrojtjen më të shpejtë të shëndetit publik

Klekovski: Paralajmërimi i hershëm për drogërat do të ndihmojë në mbrojtjen më të shpejtë të shëndetit publik

Dy masa të rëndësishme për politikën ndaj drogërave dhe përafrimin me ligjet e Bashkimit Evropian po zbatohen nga Ministria e Shëndetësisë në kuadër të Agjendës së Reformave 2024–2027. Kështu njoftoi sot ministri Sasho Klekovski në një postim në Facebook.

Klekovski tha se mori pjesë sot në mbledhjen koordinuese të Agjendës së Reformave, ku u diskutua puna e Ministrisë së Shëndetësisë në këtë drejtim.

Të lidhura

None found

Ministri bëri të ditur se është krijuar një grup pune për përafrimin e Ligjit për Kontrollin e Drogërave Narkotike dhe Substancave Psikotrope me legjislacionin e BE-së. Gjithashtu, po punohet për lidhjen e një marrëveshjeje pune me Agjencinë e BE-së për Drogërat (EUDA).

Sipas Klekovskit, Komisioni Evropian ka miratuar kërkesën për një mision ekspertësh TAIEX, i cili do të ndihmojë në hartimin e Strategjisë Kombëtare për Drogërat, në përputhje me strategjinë përkatëse të BE-së.

Ministri tha se misioni parashikon fuqizimin e Observatorit Kombëtar për Drogërat, ngritjen e një sistemi të paralajmërimit të hershëm dhe raportimin pranë EUDA-së.

Hapi i dytë i Agjendës së Reformave, i cili është paraparë për vitin e ardhshëm, synon përafrimin e listës së substancave psikoaktive me listën e BE-së dhe përfshirjen në legjislacion të nocionit “substancë e re psikoaktive”, nënvizoi Klekovski.

“Këto masa shkojnë përtej detyrimeve administrative. Me një sistem efektiv të paralajmërimit të hershëm mund të identifikojmë me kohë substancat e reja të rrezikshme dhe të veprojmë më shpejt për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve”, tha ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski.


Shtuar 8.11.2026 15:59

Tags: ,
Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh
VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve
Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet
Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm
Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes
Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar

Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar
Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim
Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet