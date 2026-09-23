Kadrijaj për dënimet e ish-krerëve të UÇK-së: Kush e quan veten shqiptar u ndje i lënduar më 16 shtator

Ish-luftëtarja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Time Kadrijaj, ka komentuar vendimin e shqiptuar ndaj ish-udhëheqësve të UÇK-së.

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Sipas saj, në datën 16 shtator çdo njeri që e identifikon veten si shqiptar është ndier i plagosur.

Ajo theksoi se kushdo që e quan veten shqiptar, ushqen ndjenja atdhedashurie ose e do shtetin e tij, u lëndua më 16 shtator, kur u dhanë dënime maratonike me një numër kaq të madh vitesh burgim. Sipas Kadrijajt, ata u ndien të fyer, të ofenduar, të lënduar dhe të dërmuar, ndërsa kjo ndjenjë po reflektohet në ditët në vijim përmes protestave të vazhdueshme dhe reagimeve të shumta anembanë, përfshirë edhe reagimet e të rinjve, të cilët i vlerësoi si më të mirët.

Protestat po zhvillohen në mbështetje të ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.


Shtuar 23.09.2026 13:24

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