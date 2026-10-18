Futbolli është uzurpuar”, tifozët e Real Madridit kritikojnë ashpër Barcelonën

Paul Tenorio, gazetar dhe bashkëpunëtor i Real Madrid TV, ka shqyrtuar reagimet ndërkombëtare pas polemikave të gjykimit që shoqëruan fitoren 5-2 të Barcelonës ndaj Real Betisit.
Ai argumentoi se dyshimet për favorizim të skuadrës katalanase po ndikojnë negativisht në imazhin e futbollit spanjoll jashtë vendit.
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Takimi u luajt më 17 tetor në stadiumin La Cartuja, ndërsa disa vendime të arbitrit Ricardo de Burgos Bengoetxea shkaktuan protesta dhe diskutime të shumta në rrjetet sociale.
Debati u përqendrua veçanërisht te anulimi i golit të Giovani Lo Celso, i shënuar në një aksion para golit të tretë të Barcelonës, si dhe te kartoni i kuq i Facundo Bernal pas përplasjes me Lamine Yamal.
Tenorio publikoi një përmbledhje të reagimeve nga tifozë dhe llogari të ndryshme ndërkombëtare, të cilat vunë në dyshim standardin e arbitrimit në Spanjë dhe akuzuan Barcelonën se po përfiton nga vendimet e gjyqtarëve.
Disa nga këto postime morën një numër të konsiderueshëm shikimesh. Publikimi i Adeleke R. Bolanle arriti 10.8 milionë shikime, ndërsa ai i Mr. Page tejkaloi shifrën 104 mijë.
Megjithatë, bëhet fjalë për qëndrime dhe akuza të shprehura nga autorët e tyre, jo për prova përfundimtare që dëshmojnë njëanshmëri të qëllimshme të arbitrimit në favor të Barcelonës.
Reagim të fortë pati edhe gazetari i AS, Tomas Roncero, i cili e vuri theksin te goli i anuluar i Betisit.
“Që kundërshtarit të Barcelonës t’i anulohet një gol i rregullt në këtë ligë të njollosur dhe të dhunshme është po aq e parashikueshme sa nata pas ditës”, shkroi Roncero në rrjetet sociale.
Gazetari shprehu dyshime për vendimin e arbitrit dhe përmendi gjithashtu çështjen Negreira dhe presidentin e LaLigës, Javier Tebas.
Në komentet e tij, Tenorio kritikoi edhe mbulimin e këtyre polemikave nga mediat spanjolle. Sipas tij, një pjesë e tyre i zvogëlon dyshimet për gjykimin në rastet që lidhen me Barcelonën, çka ngre pikëpyetje mbi pavarësinë e disa organeve mediatike.
Këto akuza rikthehen në një moment kur çështja Negreira mbetet një nga temat kryesore të debatit në futbollin spanjoll. Hetimi ka të bëjë me pagesat e Barcelonës ndaj kompanive të lidhura me Jose Maria Enriquez Negreira, ish-zëvendëspresident i Komitetit Teknik të Gjyqtarëve./Telegrafi/