Pas paraqitjes vendimtare të Bruno Fernandes në barazimin 2-2 kundër Sportingut në Ligën e Kampionëve, Mauricio Pochettino ka folur për të ardhmen e paqartë të kapitenit te Manchester United.
Mesfushori portugez shënoi dy herë ndaj ish-skuadrës së tij, duke treguar edhe një herë se sa i rëndësishëm është për klubin anglez, i cili po kalon një moment të vështirë.
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Kontrata aktuale e Fernandes me United përfundon në fund të këtij sezoni, ndërsa raportimet sugjerojnë se drejtuesit e klubit i kanë ofruar tashmë një marrëveshje të re.
Kur u pyet nëse do të këmbëngulte që kapiteni të qëndronte në “Old Trafford”, Pochettino u shpreh se deri tani nuk ka patur asnjë bisedë për këtë çështje.
“Nuk ka pasur asnjë diskutim në këtë drejtim”, tha trajneri argjentinas, duke shtuar se për momentin prioritet është arritja e rezultateve pozitive dhe ngritja e nivelit të paraqitjeve të ekipit.
Ai e cilësoi Fernandesin si “një yll, një lojtar të jashtëzakonshëm me përvojë të madhe” dhe shprehu shpresën se kapiteni do të vazhdojë të shënojë gola për t’i ndihmuar skuadrës të fitojë ndeshje.
Në 343 paraqitje me fanellën e Manchester United, Fernandes ka shënuar 115 gola dhe ka dhënë 111 asistime. Ai gjithashtu mban rekordin me pesë çmime “Sir Matt Busby Player of the Year”, të cilat ndahen për lojtarin më të mirë të vitit në klub.
Vetëm gjatë këtij sezoni, portugezi ka kontribuar me tetë gola dhe dy asistime në 16 ndeshje në të gjitha kompeticionet.