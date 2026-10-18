VIDEO/ Paralajmëroi shtim të dhunës policore ndaj protestuesve, Rama nxjerr fadromat dhe “zhvesh” bulevardin nga gurët

Në adresimin e sotëm në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama, ka paralajmëruar shtim të dhunës ndaj protestuesve, ato që ai i quajti “grup i zjarrit”, ndërsa shtoi se forcat RENEA do të vijojnë të jenë përballë qytetarëve.
Ndërkohë, në bulevardin përpara Kryeministrisë kanë dalë fadromat, të cilat po heqin gurët e trotuareve. Ndërhyrja vjen pas disa ditësh protestash të shoqëruara me tensione dhe përplasje mes qytetarëve dhe forcave të rendit.
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Heqja e gurëve nga bulevardi ndryshon kushtet në terren, pasi ata janë përdorur gjatë përplasjeve me policinë. Megjithatë, ndërhyrja ka ngritur pikëpyetje mbi mënyrën se si do të menaxhohen protesta e sotme.