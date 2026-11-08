VIDEO/ Maldini Kacurri shënon për Grimsby Town dhe mban gjallë shpresat në FA Cup

Maldini Kacurri ka realizuar golin e tij të parë me fanellën e Grimsby Town, në përballjen ndaj Stafford, e vlefshme për fazën me eliminim direkt të FA Cup.
Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 76-të, duke rikthyer ekuilibrin në rezultat dhe duke i dhënë skuadrës së tij mundësinë për të vijuar luftën për kualifikim.
Të lidhura
None found
Kacurri përfitoi nga një pasim i saktë pas goditjes së dënimit, u pozicionua mirë në zonën e vendasve dhe goditi menjëherë drejt portës, duke mos i lënë portierit mundësi reagimi.
Takimi ka kaluar në kohën shtesë, ndërsa Grimsby Town vijon të shpresojë për avancimin në raundin tjetër.
Maldini Kacurri e ka zhvilluar debutimin me Shqipërinë në miqësoren ndaj Gjibraltarit. Prania e tij në përfaqësuese vlerësohet si e rëndësishme për të ardhmen, për shkak të perspektivës që mbrojtësi ofron.