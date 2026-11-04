Como triumfon me nëntë gola në transfertën ndaj Lensit në Ligën e Kampionëve

Como triumfon me nëntë gola në transfertën ndaj Lensit në Ligën e Kampionëve

Një fitore me shifra të thella mori Como në fushën e Lensit, duke e mbyllur me rezultatin 1-9 përballjen e xhiros së katërt të fazës së Ligës në Ligën e Kampionëve.

Skuadra italiane zhbllokoi takimin pas vetëm shtatë minutash me Anastasios Douvikas. Sulmuesi realizoi sërish në minutën e 32-të, këtë herë i shërbyer nga Valle, duke e çuar epërsinë në dy gola.

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Në minutën e 40-të, Nico Paz shtoi edhe një tjetër gol për Comon me një realizim të bukur, që e la të shtangur portierin kundërshtar.

Edhe pjesa e dytë nisi me të njëjtin vrull për miqtë. Bashkëpunimi i Lucas da Cunha me Paz solli golin e katërt në minutën e 47-të.

Gjashtë minuta më pas, një harkim i Milla u shfrytëzua nga Kempf për golin e pestë. Pas dy minutave të tjerë, Douvikas vulosi het-trikun e tij (57’).

Mattia Liberali e thelloi më tej diferencën në minutën e 62-të, duke shënuar golin e shtatë të Comos. Për Lensin, Aguilar realizoi golin e nderit në minutën e 65-të, por katër minuta më vonë Baturina e çoi rezultatin në 1-8 (69’).

Serinë e golave e mbylli Matteo Papaccioli, i cili shënoi në minutën e 90+2-të për rezultatin përfundimtar 1-9.

Pas këtij suksesi, Como ka nëntë pikë, kurse Lens mbetet me tre pikë.


Shtuar 4.11.2026 23:07

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