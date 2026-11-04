Arsenali fiton 2-1 në transfertë ndaj Slavia Pragës

Arsenali fiton 2-1 në transfertë ndaj Slavia Pragës

Arsenali siguroi një triumf të vështirë në fushën e Slavia Pragës, duke e mposhtur skuadrën vendase me rezultatin 1-2.

Edhe pse anglezët konsideroheshin favoritë të padiskutueshëm, ndeshja u vendos në minutat e fundit.

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Noni Madueke shënoi në minutën e 9-të, pas asistimit të Gyokeres, dhe kaloi Arsenalin në avantazh.

Në minutën e 38-të, Gyokeres realizoi vetë golin e dytë për londinezët, duke dyfishuar epërsinë.

Slavia e Pragës arriti të shënonte vetëm një gol, atë të Nowak në minutën e 90-të, pas pasimit të Jurasek.

Me këtë sukses, Arsenali ngjitet në kuotën e 10 pikëve, ndërsa Slavia mbetet me një pikë.


Shtuar 4.11.2026 23:06

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