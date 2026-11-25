Problemet e Manchester Cityt me rezultatet vijuan edhe në Ligën e Kampionëve, ku skuadra e Pep Guardiolës u ndal në barazimin 2-2 ndaj Napolit. Pas takimit, Erling Haaland dha një deklaratë që pasqyroi shqetësimin për situatën e ekipit.
Napoli kaloi dy herë në avantazh në stadiumin “Etihad”, fillimisht me Rasmus Hojlund dhe më pas me Noa Lang. Megjithatë, City reagoi në pjesën e dytë dhe vendosi baraspeshën përmes golave të Ayyoub Bouaddi dhe Rayan Cherki.
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Pikërisht ky rezultat ndaj skuadrës italiane e pozicionon Manchester Cityn në vendin e gjashtë të tabelës së Ligës së Kampionëve, vetëm një pikë larg zonës që nuk garanton kualifikimin e drejtpërdrejtë. Për Haalandin, ndeshja ishte një tjetër zhgënjim personal.
Norvegjezi njihet për efikasitetin e tij të lartë në zonën kundërshtare dhe e kishte nisur sezonin në një formë të shkëlqyer.
Ai realizoi 14 gola në 12 paraqitjet e para në të gjitha kompeticionet, një bilanc mbresëlënës, pavarësisht problemeve që lidhen me 115 akuzat ndaj Manchester Cityt.
Por 26-vjeçari tani ka mbetur pa shënuar në katër ndeshje radhazi, një seri e pazakontë për një lojtar të nivelit të tij. Fjalët e tij pas përballjes me Napolin treguan qartë pasigurinë që po përjeton skuadra.
“U përpoqëm të ushtronim presion, por nuk ia dolëm. Kjo nuk është mjaftueshëm e mirë. I lejuam të na rrezikonin shumë lehtë dhe nuk arritëm ta kontrollonim apo ta sulmonim ndeshjen ashtu siç dëshironim”, deklaroi Haaland për TNT Sports, dukej dukshëm i zhgënjyer pas ndeshjes.
“Futbolli mund të jetë shumë i vështirë dhe shumë i lehtë. Kur fiton ndeshje, gjithçka është e lehtë dhe e di saktësisht se çfarë duhet të bësh. Kur nuk fiton, fillon të vësh gjithçka në pikëpyetje. Gjëja ideale do të ishte të mos mendonim shumë, por në këto momente është e vështirë.
“Ne kemi shumë cilësi. Gjithçka ka të bëjë me nxjerrjen në pah të kësaj cilësie nga secili lojtar. Duhet të mblidhemi sërish, të qëndrojmë pozitivë dhe ta rikthejmë energjinë në fushë.
“Në ndeshjen e ardhshme do të luajmë kundër kampionëve. Është ndeshja më e vështirë e sezonit. Na nevojitet një paraqitje e nivelit më të lartë”, përfundoi sulmuesi norvegjez.