Pep Guardiola ka folur për herë të parë mbi mundësinë që pati për të drejtuar Italinë, duke pranuar se e pati të vështirë t’u përgjigjej negativisht “Azzurrëve”.
Trajneri spanjoll tregoi se dëshiron që një ditë të drejtojë një kombëtare, por theksoi se në atë periudhë kishte nevojë të largohej përkohësisht nga futbolli.
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Në korrik, pasi Italia mbeti jashtë Kupës së Botës për të tretën herë radhazi, FIGC angazhoi Paolo Maldinin dhe Leonardon për t’i paraqitur Guardiolës mundësinë e marrjes së drejtimit të ekipit. Kontakti erdhi pas largimit të tij nga Manchester City, ku gjatë periudhës 2016–2026 fitoi gjashtë tituj të Ligës Premier, tre Kupa FA dhe një trofe të Ligës së Kampionëve.
Pas lodhjes së akumuluar, ish-trajneri i Barcelonës dhe Bayern Munich vendosi të merrte të paktën një vit pushim. Italia zgjodhi më pas Roberto Mancinin, fituesin e Euro 2020.
Gjatë një bisede të martën në Romario TV me legjendën braziliane Romario, i cili ka qenë edhe shoku i tij i skuadrës te Barcelona, Guardiola shpjegoi se koha e kontaktit nuk ishte e përshtatshme. Ai tha se e kishte nder të mundshëm drejtimin e Italisë, por në atë çast i duhej të ndalej.
“Po flas për këtë për herë të parë, por është e vërtetë që kam biseduar me ta. T’i thosha ‘jo’ Italisë më vinte në siklet. Drejtimi i kombëtares italiane do të ishte ndër nderet më të mëdha të karrierës sime. Megjithatë, e kuptova që duhej të bëja një pauzë. Po të më kishin telefonuar dy vjet më herët, ndoshta do të kisha pranuar”, u shpreh Guardiola.
Ai shtoi se Maldini dhe Leonardo, për të cilët tha se ka shumë dashuri, e kontaktuan në një periudhë kur kishte nevojë për kohë për veten. “Pas 18 vitesh si trajner, me ndeshje çdo tri ditë dhe javë pas jave, vjen çasti kur duhet thjesht të thuash: ‘Uf’”, përfundoi ai.