Real Madridi përmbysi rezultatin ndaj PSV Eindhoven më 24 nëntor, duke triumfuar 5-1 në takimin e javës së pestë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.
Skuadra spanjolle e mbylli pjesën e parë në disavantazhin 0-1, por pas pushimit realizoi pesë herë dhe siguroi fitoren e 10-të radhazi në të gjitha kompeticionet.
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Ky ishte suksesi i 16-të i Jose Mourinhos në 18 ndeshjet zyrtare që prej rikthimit të tij në drejtimin e ekipit madrilen. Gjatë këtij sezoni, Real Madridi ka pësuar vetëm dy humbje.
Të dhënat e publikuara nga faqja sportive Tribuna.com tregojnë se Mourinho ka përqindjen më të lartë të pikëve në 18 ndeshjet e para të një mandati mes të gjithë trajnerëve të Real Madridit në shekullin XXI, me një normë prej 88.9%.
Edhe rekordi i mëparshëm i përkiste Mourinhos. Në sezonin 2010/11, ai kishte arritur një përqindje prej 85.2%, shifër me të cilën u barazua edhe nisja e Xabi Alonsos në sezonin e kaluar.