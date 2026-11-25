Jules Kounde u shfaq me disa sekonda vonesë në grumbullimin e Barcelonës para nisjes së stërvitjes, në një moment kur Hansi Flick kishte filluar tashmë t’u shpjegonte lojtarëve detajet e përgatitjes.
Mbrojtësi francez u vu menjëherë në qendër të vëmendjes, pasi vonesa e tij nuk i shpëtoi as trajnerit gjerman dhe as pjesëtarëve të tjerë të skuadrës, ndërsa Barcelona po përgatitet për sfidën ndaj Sabahut në Ligën e Kampionëve.
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Sipas gazetës spanjolle Mundo Deportivo, futbollistët katalunas ishin rreshtuar dhe po dëgjonin me vëmendje udhëzimet e Flickut kur Kounde iu bashkua grupit. Shprehja e trajnerit tregonte pakënaqësi për vonesën, ndërsa disa lojtarë e ndoqën me interes situatën.
Barcelona do të luajë të mërkurën mbrëma kundër Sabahut, në stadiumin Olimpik të Bakusë, në Azerbajxhan. Kjo ndeshje vjen në një fazë të rëndësishme të garës për skuadrën e drejtuar nga Flicku.
Me nëntë pikë, Barcelona mban vendin e pestë në tabelën e fazës së ligës, pas tri fitoreve dhe një humbjeje në katër takimet e zhvilluara. Sabahu, ndërkohë, renditet i 31-ti me tri pikë, të siguruara nga një fitore dhe tri humbje.
Fushata e Barcelonës nisi me suksesin e thellë 5-1 përballë Feyenoordit, ndërsa më pas skuadra fitoi 4-1 në transfertë ndaj Galatasarayt. Humbja e vetme erdhi kundër Paris Saint-Germainit, që triumfoi 4-2, por katalunasit u rikthyen në ndeshjen e katërt duke mposhtur Aston Villan 3-0.
Me këtë bilanc, Barcelona ka marrë nëntë pikë nga katër ndeshjet e para dhe kërkon një tjetër fitore ndaj Sabahut, me synimin për të konsoliduar pozitat në garën për kualifikimin direkt në fazën e 1/8 së finales.