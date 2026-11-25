Rafael Nadal ndoqi nga afër përballjen mes Real Madridit dhe PSV Eindhoven në stadiumin “Santiago Bernabeu”, ku ishte i shoqëruar nga djali i tij. Vëmendja e kamerave u përqendrua te familja e tenistit në çastin kur Jude Bellingham realizoi një gol spektakolar.
Real Madridi e mbylli pjesën e parë në disavantazhin 0-1, ndërsa Jose Mourinho aktivizoi Bellinghamin gjatë ndeshjes. Në minutën e 60-të, mesfushori anglez kontrolloi topin dy herë në ajër dhe, me një goditje të fuqishme me pjesën e jashtme të këmbës nga gjysmë-voleja, e çoi ekipin në avantazhin 2-1.
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Goli shkaktoi shpërthim entuziazmi në tribuna. Në ato momente, kamerat filmuan edhe djalin e Nadalit, i cili fillimisht e kishte vështrimin diku tjetër. Kur stadiumi nisi të festonte, ai hapi gojën i habitur dhe u kthye drejt të atit, që po festonte së bashku me personat pranë tij.
Pamjet u shpërndanë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur diskutime mes shikuesve nëse vogëlushi ishte i gëzuar apo thjesht i befasuar nga zhurma e madhe në “Bernabeu”.
Nadal njihet si një mbështetës i vjetër i Real Madridit. Gjatë këtij muaji, ai iu bashkua edhe bordit të klubit, pasi emërimi i tij u miratua unanimisht nga asambleja e anëtarëve.
Real Madridi triumfoi përfundimisht me rezultatin 5-1, ndërsa Bellingham regjistroi edhe një asistim.