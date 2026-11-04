Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat

Dritan Goxhaj dhe Edison Lika u lanë të lirë mbrëmjen e kësaj të mërkure. Dy aktivistët ishin shoqëruar me forcë nga policia gjatë protestës së studentëve dhe qytetarëve përpara Kryeministrisë.
Shoqërimi erdhi pas një përplasjeje me efektivët, të cilët i gjobitën për zhvillimin e një tubimi të paligjshëm. Goxhaj dhe Lika kundërshtuan veprimet e policisë dhe nuk pranuan fletët e gjobave.
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Vendimi për t’i shoqëruar shkaktoi tensione te protestuesit përpara Kryeministrisë. Disa vajza u vendosën si gardh njerëzor përpara furgonit të policisë, në përpjekje për të ndalur largimin e tij.
Gjatë përplasjeve, forcat e rendit përdorën spraj me piper. Disa protestuese u ndien keq dhe patën nevojë për ndihmë mjekësore.
Pas shoqërimit të dy aktivistëve, studentët dhe qytetarët vijuan protestën përpara Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës, duke kërkuar lirimin e tyre të menjëhershëm.
Sipas protestuesve, tubimi ishte i ligjshëm dhe policia ishte njoftuar paraprakisht se ai do të zhvillohej në bulevard.
Goxhaj dhe Lika u liruan pas disa orësh. Ende nuk është e qartë nëse do të ketë procedura të tjera ndaj tyre në lidhje me incidentin.