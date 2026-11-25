Prokuroria Themelore Publike në Gjevgjeli ka nisur procedurë ndaj një shtetasi serb, i dyshuar për veprën penale të kontrabandës.
Sipas Prokurorisë, në pikën kufitare “Bogorodicë”, në hyrje të vendit, ai dyshohet se transportonte cigare të padeklaruara me kamionin e një kompanie serbe që ishte në pronësi të tij.
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Në 100 kuti kartoni pa shenja ishin fshehur 5.000 kuti cigare të markave “Marlboro”, “Davidoff” dhe “Winston”. Vlera e tyre e përgjithshme vlerësohet në rreth 9.000.000 denarë.
I dyshuari kishte deklaruar se po transportonte granula propileni. Megjithatë, gjatë kontrollit të rimorkios, doganierët zbuluan cigaret e padeklaruara në pjesën e përparme dhe në mes të saj. Malli u sekuestrua menjëherë.
Prokurori publik i ka kërkuar gjyqtarit të procedurës paraprake caktimin e paraburgimit, duke argumentuar se rrethanat tregojnë qartë rrezik arratisjeje, njoftoi Prokuroria.