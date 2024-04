Çfarë i duhet Interit për të fituar titullin e Serie A kundër Milanit?

Interi ka shanse reale për të fituar titullin e Serie A kundër Milanit më 22 prill, madje edhe një barazim do të mjaftojë për Nerazzurrët nëse kuqezinjtë nuk arrijnë të mposhtin Sassuolon në xhiron e ardhshme.

Fitorja e Interit ndaj Udineses të hënën mbrëma i mbajti ata në krye të tabelës së Serie A me 14 pikë epërsi ndaj rivalëve të qytetit, Milanit.

Skuadrat rivale do të takohen në Derby della Madonnina pas dy javësh dhe, siç janë gjërat, Nerazzurrët do të fitojnë titullin, i 20-ti në historinë e klubit, nëse mposhtin rivalët e tyre të qytetit.

Nëse përfundon me Interin që ka ende 14 pikë epërsi ndaj Milanit, atëherë ata do të kenë një shans solid për të fituar Scudetton dhe yllin e dytë në derbin javën e ardhshme.

Siç shpjegohet nga Calciomercato.com, Interit do t’i mjaftojë edhe një barazim, por vetëm nëse Milani barazon ose humbet kundër Sassuolo javën e ardhshme dhe Nerazzurrët mundin Cagliarin.

Në këto raste, Nerazzurrët do ta rrisnin epërsinë e tyre në 16 ose 17 pikë, kështu që një pikë në derbi do t’u dhuronte titullin lojtarëve të Simone Inzaghit.

Kini parasysh se një epërsi prej 15 pikësh me pesë ndeshje të mbetura nuk do të mjaftojë për Interin për të fituar titullin, duke pasur parasysh se, në rastin e pamundur që dy skuadrat milaneze të përfundojnë sezonin në nivel me pikë, do të ketë një play-off për të përcaktuar kampionin.

Në fund të fundit, ajo që i duhet Interit është të ketë të paktën 16 pikë më shumë se Milani pas derbit.

Djelmoshat e Stefano Piolit do të kenë një motiv shtesë ndaj rivalëve të qytetit. Jo vetëm për të mos i parë ata të festojnë një titull historik përpara tyre, por edhe për t’i dhënë fund serisë së fitoreve të Nerazzurrëve në derbi.

Djemtë e Inzaghit fituan të pesë derbit në vitin 2023, duke mposhtur rivalët e tyre të qytetit në Serie A, Supercoppa dhe në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/