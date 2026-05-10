Ultimatumi i ri i Iranit për Hormuzin: Anijet nga vendet që zbatojnë sanksionet e SHBA-së nuk do të kalojnë

Irani ka lëshuar një paralajmërim të ri lidhur me lëvizjen e anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Sipas mediave iraniane, zëdhënësi ushtarak Mohammad Akramian deklaroi se anijet që vijnë nga vende që zbatojnë sanksionet e SHBA-së kundër Teheranit nuk do të lejohen të kalojnë Ngushticën, e cila është një nga korridoret më strategjike detare në botë, përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e furnizimit global me naftë dhe gaz, ndaj çdo përshkallëzim në këtë zonë shihet me shqetësim nga tregjet ndërkombëtare dhe fuqitë e mëdha.
Ky paralajmërim vjen në një moment kur Shtetet e Bashkuara po presin përgjigjen e Teheranit ndaj nismës së tyre diplomatike për uljen e tensioneve dhe ndaljen e luftimeve në rajon.