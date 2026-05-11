VIDEO/ Dashuria për Barcelonën nuk venitet kurrë! Mos e humbisni reagimin epik të Luis Enrikes kur mëson për triumfin ndaj Realit

Barcelona-Real Madrid dhe PSG-Brest u luajtën në të njëjtin orar 21:00 dhe pas fitores së parizienëve, trajneri Luis Enrike doli në konferencën për shtyp.
Përpara se të ulej në karrige ai pyeti: “Cili ishte rezultati në Barça-Real”?
Pasi dikush i tha që blaugranat kishin triumfuar me rezultatin 2-0, spanjolli festoi me pasion ndërsa bërtiti “hajde”, duke treguar llojin e dashurisë që ruan për Barcelonën.
Luis Enrike shfaqet mjaft i kënaqur që blaugranat morën titullin kampion dhe tregoi edhe një herë se sa e fortë është lidhja e tij me klubin. Reagimi i trajnerit u përhap shpejt në mediat sociale dhe tashmë është bërë viral.
Rikujtojmë që midis viteve 2014 dhe 2017, Luis Enrike udhëhoqi Barcelonën drejt shumë trofeve të mëdha, duke përfshirë dy tituj të La Ligës, tre kupa vendase dhe triumfin e fundit të klubit në Ligën e Kampioneve.
Edhe vite më vonë, reagimi i tij emocional tregoi saktësisht se sa shumë do të thotë ende Barcelona për të.