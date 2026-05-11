Fevziu kritikon ndalimin e garës në PD: Duhet të lejoheshin kandidatët, nuk ka kuptim garimi i vetëm në demokraci

Gazetari Blendi Fevziu, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka kritikuar mungesën e kandidatëve në garën për kryetar të Partisë Demokratike.

Fevziu tha se kandidatët që shprehën dëshirën për të garuar, duhet të ishin lejuar, pasi gara i vetëm nuk ka kuptim në demokraci.

Biseda në studio:

Ylli Rakipi: Tani ka arritur që në PD, dolën disa kandidatë, por nuk u lejua garë. Është shpallur si tip referendum tani, a e doni Berishën? Ai ta pranojë Salianjin, të futet në garë, edhe pse nuk e rrezikonte..

Blendi Fevziu: Mendoj se gara duhet të ishte me disa kandidatë. Garë i vetëm nuk ka sens në demokraci. Kam patur bindje që në PD, konkurrenca dhe gara i bën mirë, nuk e dobëson.

Ylli Rakipi: Jemi në vitin 2026 dhe doktori do të rikonfirmohet për mandate 4 vjeçar deri në 2030 dhe do të jetë kandidat për kryeminisër në vitin 2029.

Blendi Fevziu: Nuk e dimë këtë.

Ylli Rakipi: Nuk ka burrë tjetër të vijë.

Blendi Fevziu: Mendoj se Berisha duhet të ketë rolin e liderit historik dhe të ketë kandidat tjetër. Për këtë mendoj se duhet garë, jo të caktohet njeri.

Ylli Rakipi: Ja ku kemi, përveç Salianjin, ishte edhe Mereme Sela kandidate. Doktoreshë, sepse kjo parti ka shumë doktorë.

Blendi Fevziu: Nuk po konkuron për drejtoreshë spitali?

Ylli Rakipi: Jo për PD-në po konkurron ajo.

Blendi Fevziu: E cmendura N (personazh fiction), çfarë do të thoshte në këtë rast?

Ylli Rakipi: Do të thoshte, dilni të gjithë se këtu jam unë.

Blendi Fevziu: Po të vinte e cmendura N në vitin 2026, do të tmerrohej.

Ylli Rakipi: Komplet.

Shtuar 11.05.2026 23:09

Debate dhe të bërtitura në mbledhjen e KLP/ Stojani-kryetares: Je çmendur moj, je çmendur, nuk ka gjë më ordinere se kjo…

Aksident i rëndë në në Vlorë/ Makina del nga rruga dhe përplaset me murin, humb jetën 34-vjeçari

I shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje! Arrestohet në Shqipëri Anton Allakaj, pritet ekstradimi i tij në Kosovë

Rrëfehet babai i 21-vjeçares që u ngacmua nga mjeku: Kriminel që duhet çuar në burg, jo të mbahet në spital, i aplikonte një krem dhe tentonte ta puthte…

Korreshi publikon pamjet nga Lushnja: Liqeni dhe përroi janë kthyer në landfill, na mbytën plehrat

I akuzuar për korrupsion në zgjedhje/ Kryebashkiaku i Vaut të Dejës Kristjan Shkreli shkon në GJKKO për gjyqin ndaj tij

Kërkon lirimin nga qelia, Gjykata e Lartë cakton datën e shqyrtimit të rekursit të Erion Veliajt

Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është "koka" e grupit

