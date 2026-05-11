Pikët, efekti i rregullores së re dhe kalendari i ndeshjes, konfigurohet “FINAL4”

Në 36 javë, në futbollin shqiptar, në opinionin sportiv, por dhe mes aktorëve, kryefjalë ishte aleanca, kompromiset mes ekipeve, u fol pak për futboll të bukur, për stadiume të mbushura, apo për garë sportive, por në fund është koha për të bërë dhe bilance.

Me 63 pikë, Vllaznia e mbylli në vendin e parë, bëri për vete edhe shpërblimin më të madh nga FSHF, 10 milionë lekë. Me 1 pikë më pak, kjo e kushtëzuar edhe nga humbja në javën e fundit, Elbasani e mbylli në vendin e dytë, i ndjekur nga Egnatia dhe Dinamo City.

Këto 4 ekipe do të luftojnë tani ndërmjet tyre në fazës “FINAL4” për titullin kampion. Në përputhje me rregulloren, pikët e grumbulluara gjatë sezonit të rregullt do të përgjysmohen, duke u llogaritur me vlerën më të ulët.

 

 

Në total, në “FINAL4” do të zhvillohen 6 ndeshje që do të përcaktojnë edhe ekipin fitues. Gjithçka nis më 16 maj, me sfidën Vllaznia-Dinamo City dhe do të mbyllet më 31 maj me takimin Vllaznia-Elbasani. Të gjitha ndeshjet e fazës “FINAL4” do të zhvillohen në stadiumin “Air Albania”.

Shtuar 11.05.2026 09:28

Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?

Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze

Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës

Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd

"Klevisa është e lidhur jashtë"/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin

Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar

Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t'i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë "po"

Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle

