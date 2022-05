Nuk ndodhte që nga sezoni 2009/2010, lufta për Scudetto luhet në ndeshjen e fundit

90 minutat e fundit në garën e kampionatit, Milan dhe Inter do të luajnë ndeshjen e titullit të sezonit 21/22 në ditën e fundit të kampionatit, një situatë që nuk kishte në Serie A prej disa vitesh, ku hera e fundit ishte në sezonin 2009/2010 kur Interi fitoi tripletën e famshme.

Nga viti 1994-95, pra meqenëse fitorja ka marrë një peshë specifike më të madhe sesa dëmi kufizues me barazim, është hera e shtatë që duhet të presim në raundin e fundit për të ditur kampionin.

Sezoni 98/99: Milan 70 pikë, Lazio 69 pikë

Viti i kampionatit të 16-të të Milanit vjen pas një kalorësie të fundit në të cilën skuadra e Zaçheronit arriti një varg shumë të gjatë suksesesh që kulmoi me parakalimin e Lazios në ditën e parafundit.

Sezoni 1999/2000: Lazio 72 pikë, Juventus 71 pikë

Lazio rikthehet vetëm një vit më vonë, ai i shiut të famshëm në Perugia. Pas një lufte pikë për pikë në ditët e fundit, në raundin e fundit, Lazio fiton ndaj Reggina 3-0, ndërsa Juventus nuk mund të shkojë përtej 0-0 në Umbria. Në shi të rrëmbyeshëm, me ndeshjen e ndërprerë dhe më pas rifillimin nga gjyqtari Collina nbë pritje të paktën të kushteve të pranueshme atmosferike, skuadra e Lippit nuk arriti të fitonte ndaj asaj të Mazzone, i cili ekipi i tij arriti të fitonte ndaj Juves në fund me golin e Calorit.

Sezoni 2000-2001: Roma 75 pikë, Juventus 71

Titulli i tretë i Romës duhet të presë deri në ditën e fundit, Roma mundi Parmën 3-1 me golat e Totti, Batistuta dhe Montella dhe konfirmuan avantazhin prej katër pikësh ndaj Juves, ku fitorja ndaj Atalantës ishte e padobishme.

2001/2002: Juve 71, Roma 70 dhe Inter 69

Është kampionati më i famshëm dhe më dramatik, edhe sepse përfshin tre ekipe. Interi është në kërkim të titullit që i mungonte prej 13 vitesh dhe ndeshet kundër Lazios në Olimpico me një pikë përpara Juves dhe dy ndaj Romës. Zikaltërit nisin mirë, duke shënuar me Vierin e më pas me Poborsky dhe Di Biagio. Ndërkohë Juventus e vunë menjëherë lojën në kontroll ndaj Udineses dhe Roma fitoi me Torinon.

Sezoni 07/08: Inter 85, Roma 82

Kampionati i gjashtëmbëdhjetë i Nerazzurrëve është emocionues: pas barazimit në shtëpi kundër Sienës në turin e parafundit, skuadra e Mancinit duhet të fitojë në Parma për të ruajtur avantazhin e tre pikëve ndaj Romës. Giallorossi zhbllokojnë ndaj Catanias në minutën e tetë, duke ushtruar presion ndaj rivalëve të tyre, të cilët nuk arrijnë të kalojnë pengesën verdheblu. Në fillim të pjesës së dytë Mancini luan kartonin e Ibrahimovic, i cili rikthehet nga një dëmtim i gjatë: suedezi shënon një dygolësh në shi duke bërë tifozët e Interit të brohorasin. Duke pasur parasysh skudetin e zbehur, Roma humbi fokusin dhe e la veten t’i bashkohet Catania, e cila shpëtoi veten me barazimin 1-1.

2009/10: Inter 82 pikë, Roma 80

Më shumë Nerazzurri dhe Giallorossi: Skuadra e Mourinhos po ndjek tripletën dhe dëshiron të fillojë nga Scudetto. Parakalimi ndaj njëmbëdhjetëve të Ranierit erdhi në ditën e 35-të të ndeshjes, kur Sampdoria fitoi Olimpico. Interi në Siena vuan ndërsa Roma tashmë shënon dy herë në pjesën e parë në fushën e Chievos dhe pret lajme të mira nga Toskana. Titulli Nerazzurrë mban firmën e Militos i cili në minutën e 57-të zhbllokon ndeshjen, goli i Princit do të mjaftojë për skudetin e shtatëmbëdhjetë të Interit./ h.ll/albeu.com