Miliona euro në lojë, trajneri i Trabzonsporit ndez tifozët për Ernest Muçin: Nuk ka problem me…

Ernest Muçi u zgjodh dje lojtari i ndeshjes, pasi i dha fitoren Trabzonsporit në transfertën e Beshiktashit. Futbollisti i Kombëtares shënoi golin e fitores për 1 me 2.

Pas ndeshjes, trajneri Fatih Teke i Trabzonsporit u pyet për Muçin. Tekniku tregoi hapur se dëshira e stafit është që të qëndrojë, por do të mbetet në dorën e drejtuesve që duan të negociojnë me çmimin 8.5 milionë euro që kërkohet nga Beshiktashi.

“Ia përcolla mendimin tim klubit dhe vetë Muçit. Muçi ishte i dobishëm gjatë kohës së tij këtu. Performanca e sotme(djeshme) ishte disi e ngjashme me atë që dhuron Muçi.

Nuk ka problem me idenë e dëshirës për të qëndruar Muçi. Mendoj se mund të ketë vështirësi financiare. Por mendoj se mund të shkojë në drejtimin që duam ne”, u shpreh Teke pas fitores me Beshiktashin.

Fjalët e trajnerit Teke kanë ndezur tifozët e Trabzonsporit, që po kërkojnë blerjen e kartonit. Fillimisht u tha se data e fundit për të nisur transferimin ishte sot, më 10 maj.

Pas ndeshjes me Beshiktashin u zbulua që bëhet fjalë për datën 20 maj, ndërsa më parë ishte një gabim i presidentit të Beshiktashit që kishte njoftuar ndryshe.

Shtuar 10.05.2026 15:49

Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?

Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze

Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës

Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd

"Klevisa është e lidhur jashtë"/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin

Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar

Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t'i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë "po"

Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle

