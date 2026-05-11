VIDEO/ Barcelona kampione, lojtarët e Realit i habisin të gjithë me veprimet e tyre! Çfarë ndodhi pas fishkëllimës së fundit

Real Madridi tashmë i dorëzuar nuk i mbeti zgjidhje tjetër veçse ta pranonte këtë fakt dhe të reagonte ashtu siç duhej. Pasi arbitri fishkëlleu për mbylljen e ndeshjes, të gjithë lojtarët blaugrana u futën në fushë dhe shpërthyen në festë.
Por veprimi i madrilenëve ishte për tu vlerësuar dhe padyshim që i habiti tifozët katalanas. Kapiteni Vinicius bashkë me shokët e skuadrës shkuan të ngushëllonin trajnerin Hansi Flik për humbjen e babait të tij si dhe takuan lojtarët e Barçës duke i uruar për titullin dhe sezonin fantastik.
