Mauricio Pochettino, trajneri i Manchester United, ka filluar të hartojë strategjinë për afatin kalimtar të janarit dhe në krye të listës së tij qëndrojnë dy futbollistë që i ka drejtuar më parë gjatë periudhës si trajner i Kombëtares së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Fjala është për Folarin Balogun, sulmuesin e Monacos, dhe Weston McKennie, mesfushorin e Juventusit, të cilët argjentinasi dëshiron t’i bashkojë sërish nën urdhrat e tij në “Old Trafford”. Dritarja e transferimeve e janarit konsiderohet momenti i parë real për të bërë hapa konkretë drejt këtyre objektivave.
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Rasti i Balogun duket më i realizueshëm. Sipas TEAMtalk, klubi francez është i hapur për të shqyrtuar ofertat që do të vijnë në janar dhe parapëlqen një transferim përfundimtar, megjithatë nuk përjashton mundësinë e një huazimi nëse kushtet do të ishin të favorshme.
Sulmuesi 25-vjeçar amerikan i ka humbur hapësirat në formacion dhe deri tani këtë sezon nuk ka startuar asnjë ndeshje në Ligue 1. Kjo gjendje mund ta shtyjë Monacon të mendojë seriozisht për largimin e tij, ndërsa për lojtarin një rikthim në futbollin anglez do të ishte një opsion tërheqës.
Megjithatë, kostoja e transferimit mund të jetë pengesa më e madhe. Gazetari Gianluca Di Marzio kishte bërë të ditur më parë se Monaco kishte vendosur një çmim prej 50 milionë eurosh për Balogun gjatë merkatos verore. Kjo shifër mund ta komplikojë kalimin e tij te Juventusi, por njëkohësisht mund ta vërë Manchester Unitedin në një pozicion më të favorshëm në garë.
Për sulmuesin amerikan interes kanë shfaqur edhe Juventusi dhe Milani, çka do të thotë se United mund të ndeshet me konkurrencë të fortë nga klubet italiane nëse e bën atë prioritet për janarin.
Ndërkaq, situata rreth Weston McKennie paraqitet dukshëm më e ndërlikuar. Mesfushori 28-vjeçar ka bashkëpunuar më herët me Pochettinon te përfaqësuesja e SHBA-së dhe aftësia e tij për të mbuluar disa role në mesfushë përkon me profilin e lojtarit që vlerëson trajneri argjentinas.
Por Juventusi nuk ka ndërmend ta lërë të lirë gjatë janarit. McKennie ka një kontratë me klubin italian deri në qershor të vitit 2030, dhe trajneri Luciano Spalletti e sheh atë si një element të rëndësishëm të skuadrës, sipas raportimeve të ESPN.
Di Marzio ka lënë të kuptohet se një transferim mund të ndodhë nëse arrin një ofertë e përshtatshme, duke pasur parasysh edhe gjendjen financiare të klubit italian.