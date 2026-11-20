Autoritetet në Varshavë kanë raportuar se tre objekte ajrore kanë shkelur hapësirën ajrore të vendit, përfshirë një raketë ruse kruiz të modelit Kh-101.
Kryeministri Donald Tusk e ka quajtur ngjarjen një akt provokimi nga ana e Moskës dhe ka bërë thirrje për mbështetje të zgjeruar nga Aleanca Veriatlantike.
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Raketa ruse Kh-101 u rrëzua në fshatin Nowy Lipowiec, një zonë rurale që ndodhet rreth 50 kilometra larg kufirit polak me Ukrainën.
Sipas informacioneve zyrtare, incidenti ka ndodhur të premten në orët e para të mëngjesit, pikërisht gjatë një prej ofensivave ajrore më masive që Rusia ka ndërmarrë kundër Ukrainës që nga nisja e agresionit në shkurt 2022.
Ministri polak i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, njoftoi se raketa ka rënë rreth orës 06:30, teksa dy objekte të tjera kanë hyrë po ashtu në hapësirën ajrore polake.
Një raketë tjetër, e cila po hetohet, u gjet pranë qytetit Rudnik nad Sanem, ndërsa në afërsi të Mołodycz-it u zbulua një dron me shtytje reaktive.
Zyrtarët kanë konfirmuar se nga incidenti nuk pati as të plagosur dhe as dëme materiale. Pamjet e momentit kur raketa ra u kapën nga kamerat e sigurisë të një ferme aty pranë.
Kryeministri Tusk theksoi se incidenti nuk duket të ketë qenë i rastësishëm, duke tërhequr vëmendjen se objektet ranë në afërsi të zonës ku po mbahen stërvitje ushtarake të vendeve perëndimore.
“Fakti që këto objekte ranë pranë vendit ku po zhvillohen manovra nga një koalicion i të vullnetshmëve nuk është rastësi,” u shpreh Tusk, duke iu referuar stërvitjes Koalicja 2026, e cila drejtohet nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca.
Në këtë stërvitje po marrin pjesë 11 shtete të koalicionit perëndimor, në kontekstin e përgatitjeve për një marrëveshje të mundshme paqeje në Ukrainë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i dënoi shkeljet e hapësirës ajrore polake, duke i përshkruar si të rrezikshme dhe si pasojë e drejtpërdrejtë e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Ai shtoi se avionët e Aleancës u ngritën në qiell si masë reagimi ndaj ngjarjes.
Nga ana e tij, ministri britanik i Mbrojtjes, Wes Streeting, vuri në dukje se pasojat e konfliktit rus po shtrihen gjithnjë e më shumë edhe në shtetet fqinje me Ukrainën.
Ky incident erdhi vetëm një ditë pas përfundimit të samitit të Koalicionit të të Vullnetshmëve në Berlin, ku 40 vende ripohuan mbështetjen e tyre për Kievin dhe diskutuan mundësitë për negociata paqeje.