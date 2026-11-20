Kostas Tsimikas po mendon t’i japë fund qëndrimit te Liverpooli në përfundim të sezonit të ardhshëm, ndërsa Spanja shihet si një nga destinacionet e mundshme për të ardhmen e tij.
Sipas diskutimeve në emisionin grek Box2Box të Betsson, mbrojtësi i krahut të majtë është i gatshëm të nisë një aventurë të re, pasi ka kaluar gjashtë vjet në Anfield.
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Futbollisti 30-vjeçar i kombëtares së Greqisë nuk e sheh si alternativë reale rikthimin në futbollin grek dhe preferon të vazhdojë karrierën në një kampionat tjetër evropian.
La Liga konsiderohet një destinacion i përshtatshëm për Tsimikasin dhe raportohet se disa klube e kanë shqyrtuar tashmë situatën e tij.
Megjithatë, deri tani nuk janë bërë të ditura emrat e skuadrave të interesuara dhe as nuk ka informacione për negociata konkrete.
Kështu, rrugëtimi i Tsimikas te Liverpooli mund të mbyllet pas gjashtë sezonesh, ndërsa mbrojtësi grek duket i gatshëm për një sfidë të re në karrierë.