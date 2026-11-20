Në një intervistë dhënë për News24, deputeti i Partisë Demokratike Tomor Alizoti ka komentuar tensionet e brendshme që kanë përfshirë Partinë Socialiste.
Sipas tij, brenda PS-së tashmë po zhvillohet një përplasje e brendshme e ngjashme me atë të kohës së Enver Hoxhës. Ai vlerësoi se qeverisja socialiste është degraduar, pasi të gjithë interesohen për t’u pasuruar vetë dhe qytetari nuk është prioritet.
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Alizoti pohoi se përplasjet në Partinë Socialiste janë identike me ato të periudhës së Enver Hoxhës dhe se kjo forcë politike ka rënë nga niveli i mëparshëm. Ai e cilësoi situatën si një luftë të brendshme në një parti të korruptuar, me tipare mafioze, ku palët akuzojnë njëra-tjetrën për korrupsion dhe padrejtësi. Opozita e kishte paralajmëruar këtë, shtoi ai. Sipas tij, kur një parti mban pushtetin për një kohë të gjatë dhe kërkon të ruajë vetëm veten e pushtetin, e jo qytetarët, atëherë ndodh pikërisht kjo që po shihet.
Deputeti demokrat theksoi gjithashtu se kushdo që përpiqet të mbrojë vetëm financiat e veta, normalisht përfundon në një klan mafioz. Asambleja e PS-së, sipas tij, u duk si një ngjarje staliniste. Brenda Partisë Socialiste ekziston pakënaqësi, por jo guxim, sepse ai që e shfaq këtë guxim del nga politika, pasi bëhet fjalë për një luftë për pushtet. Alizoti shtoi se akuzat e Spiropolit janë të sakta, sepse ajo ka qenë më parë pjesë e PS-së dhe e di shumë mirë si funksionon kjo parti.