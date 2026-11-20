Në kuadër të xhiros së 14-të të Superligës së Kosovës, Prishtina luan në shtëpi kundër Drenicës në stadiumin “Fadil Vokrri”, me ndeshjen që nis në orën 17:00.
Ekipi kryeqytetas hyn në këtë përballje pas tre fitoreve të njëpasnjëshme dhe kërkon të zgjasë serinë e rezultateve pozitive.
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Nga ana tjetër, Drenica nuk ka shijuar fitore në gjashtë ndeshjet e fundit të kampionatit dhe do të përpiqet të nxjerrë një surprizë ndaj liderit në fushën e tij.
Trajnerët Orges Shehu dhe Gentjan Mezani kanë zgjedhur të aktivizojnë lojtarët më të mirë që kanë në dispozicion për këtë takim.
Formacionet zyrtare:
Prishtina: Iljazi, Zguro, Zeqiri, Poçi, Llugiqi, Kryeziu, Diatta, Bytyqi, Saletic, Krasniqi, Selmani.
Drenica: Ymeri, Qaqi, Dervishaj, Hamiti, Limani, Gavazaj, Lushtaku, Zeka, Veliqi, Shillova, Idrizi.