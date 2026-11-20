Vetëm një ditë pas hyrjes së saj rekord në bursë, kompania e inteligjencës artificiale po përballet me presion të fortë nga ana e investitorëve.
Të premten, aksionet e kompanisë amerikane të inteligjencës artificiale Anthropic shënuan një rënie prej gati 10%, vetëm një ditë pas debutimit të tyre historik në bursën Nasdaq. Kjo rënie fshiu fitimet e konsiderueshme që ishin regjistruar gjatë ditës së parë të tregtimit dhe riktheu shqetësimet lidhur me qëndrueshmërinë e investimeve në sektorin e inteligjencës artificiale.
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Sipas të dhënave të raportuara, aksioni pësoi një rënie prej 9,6%, duke zbritur në nivelin 87,90 dollarë. Megjithatë, çmimi mbeti pak mbi nivelin prej 83 dollarësh, i cili ishte përcaktuar për ofertën fillestare publike (IPO).
Gjatë seancës së parë të tregtimit, të enjten, aksionet e Anthropic kishin arritur një rritje deri në 34%, duke u ngjitur në 111,50 dollarë. Në pikun e kësaj rritjeje, vlera e kompanisë në treg u përllogarit përkohësisht në rreth 2 trilionë dollarë.
Megjithatë, entuziazmi fillestar nuk zgjati shumë. Aksionet e mbyllën seancën e parë në nivelin 97,17 dollarë, përpara se të përballeshin me presionin e shitjeve një ditë më vonë.
Rënia e Anthropic ndodh në një moment kur edhe pjesa tjetër e tregut teknologjik po përjeton presione. Indeksi Nasdaq shënoi humbje mbi 1% gjatë së premtes, ndërsa edhe S&P 500 u pozicionua në territor negativ.
Investitorët po shfaqin gjithnjë e më shumë kujdes ndaj aksioneve të kompanive teknologjike, veçanërisht atyre që kanë lidhje me inteligjencën artificiale.
Në të kundërt, obligacionet shtetërore amerikane fituan terren, ndërsa yield-et e tyre ranë, duke reflektuar kërkesën për investime që konsiderohen më të sigurta. Yield-i i obligacioneve amerikane 10-vjeçare zbriti nën nivelin 5%.
Sipas analistit të Jefferies, Jeffrey Favuzza, fakti që Anthropic nuk arriti të ruante nivelin e çmimit të arritur në debutimin e saj, së bashku me presionet e shitjes në tregtimin paraprak të së premtes, përbën një sinjal negativ edhe për pjesën tjetër të sektorit teknologjik.
Ecuria e aksioneve të Anthropic në ditët në vijim pritet të shërbejë si një tregues i rëndësishëm për mënyrën se si tregjet do të vlerësojnë kompanitë e inteligjencës artificiale pas debutimeve me vlerësime rekord.