Barcelona synon Hincapien për janarin, Deco ka kontaktuar përfaqësuesit e tij

Barcelona synon Hincapien për janarin, Deco ka kontaktuar përfaqësuesit e tij

Barcelona ka nisur të shqyrtojë mundësinë e transferimit të Piero Hincapies nga Arsenali gjatë merkatos së janarit.

Drejtori sportiv i klubit katalanas, Deco, ka pasur kontaktet e para me përfaqësuesit e mbrojtësit 24-vjeçar ekuadorian, për të vlerësuar nëse marrëveshja mund të realizohet.

Të lidhura

None found

Hincapie nuk po luan aq sa dëshiron te Arsenali, dhe Barcelona shpreson ta shfrytëzojë këtë situatë për ta sjellë në “Camp Nou”. Deco dhe trajneri Hansi Flick e vlerësojnë për faktin se mund të aktivizohet si qendërmbrojtës, por edhe si mbrojtës i majtë.

Megjithatë, largimi i tij në janar nuk pritet të jetë i thjeshtë. Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, raportohet se nuk dëshiron ta lejojë Hincapien të largohet gjatë afatit kalimtar të dimrit.

Barcelona vijon të kërkojë përforcime në mbrojtje, ndërsa Hincapie është ndër emrat që po shqyrtohen për merkaton e janarit.


Shtuar 4.11.2026 09:01

Tags: , , , , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane